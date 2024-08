Počinje prodaja ulaznica za duele Zmajeva s Njemačkom, Mađarskom i Nizozemskom

Reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje svoje takmičenje s dvije gostujuće utakmice u UEFA A Ligi nacija, a nakon toga na rasporedu su i susreti na domaćem terenu.

Prva utakmica je 11. oktobra protiv Njemačke, potom tri dana kasnije protiv Mađarske, dok će treća biti 19. novembra protiv Nizozemske. Sve tri utakmice igrat će se na stadionu stadion Bilino polje u Zenici i sve su sa početkom u 20:45 sati.

Cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice u UEFA A Ligi nacija 2024 su iste za svaki meč i iznosit će: tribina ZAPAD blok C, D i E 50 KM, tribina ZAPAD blok A, B i F 40 KM, tribina ISTOK 40 KM, tribine SJEVER i JUG po 30 KM. Karte će se prodavati pojedinačno i nema prodaje kompleta karata.

Ulaznice će se moći kupiti u pretprodaji gdje će prednost pri kupovini imati svi oni koji su se do sada registrovali na BHFF.FANS platformu, kao i svi oni koji se registruju do 1. septembra do 23:59 sati.

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno četiri ulaznice po nalogu. Nakon isteka roka za registraciju na BHFF.FANS platformi, NS BiH će dostaviti e-mail adrese korisnika zvaničnom distrubuteru ulaznica event.ba, koji će kontaktirati svakog od registrovanih korisnika i pružiti im mogućnost da se u roku od 24 sata izjasne u vezi s kupovinom ulaznica.

Iz Saveza napominju da će i ovoga puta ulaznice glasiti na ime i prezime kupca te da će ulazak na stadion biti moguć isključivo uz ulaznicu i lični dokument, kojim se potvrđuje ime i prezime koje stoji na ulaznici.

Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na vanjskim perimetrima oko stadiona pa iz Saveza ljubazno mole da se poštuju navedena pravila te da se lični dokument i ulaznicu pripremi na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.

Sve ostale informacije vezano za ostala pravila bit će dostupne na web portalu www.event.ba kao i na poleđini ulaznice.

Klix