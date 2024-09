Pred nama su kišni dani i osjetnije smanjenje temperature

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) su objavili vremensku prognozu za period od 6. do 19. septembra, a prema kojoj konačno slijede kišni dani i osjetnije smanjenje temperatura.

U danima koji slijede očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, koji mogu često biti praćeni i grmljavinom.

Minimalne temperature zraka bit će između 13 i 18 stepeni celzijusovih u Bosni, a na jugu Hercegovine do 22 stepena. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti između 28 i 34 stepena. Maksimalna očekivana temperatura tokom sljedeće sedmice je 30 stepeni.

Stabilizacija vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini očekuje se od 14. septembra. Kako su istakli u FHMZ-u, prestanak padavina bit će praćen i dodatnim smanjenjem temperatura. Naime, tada bi jutarnja temperatura u Bosni trebala biti između šest i 12 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura bi trebala biti od 18 do 23 stepena, a na jugu do 26 stepeni. KLIX