Prognoza vremena za naredne dane

U ponedjeljak 25.12.2023., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U utorak 26.12.2023., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom poslije podne i tokom noći. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na sjeverozapadu Bosne 12, a dnevna od 10 do 16 °C.

U srijedu 27.12.2023., jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U četvrtak 28.12.2023., sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, a dnevna od 10 do 16 °C.