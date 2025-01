Rastu plate ministara, zastupnika i drugih zvaničnika u TK

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je juce Zakon o platama i naknadama u organima vlasti TK, kojim se povećavaju primanja izabranih i imenovanih zvaničnika, odnosno kantonalnih zastupnika i članova Vlade.

Za ovu odluku glasalo je ukupno 18 zastupnika, njih osam bilo je protiv, dok je dvoje ostalo suzdržano.

Žarko Vujović predsjednik Skupštine TK, kazao je kako je Tuzlanski kanton jedina društveno-politička zajednica, koja nije imala usklađen ovaj zakon sa federalnim zakonom.

“Mi smo stalno imali negativno mišljenje revizije zbog toga. Nešto slično urađeno je prije dvije godine sa Zakonom o policijskim službenicima TK i plate policijskih službenika vezane su za federalni prosjek. Od sada plate izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i državnih službenika vezane su za federalni prosjek i rast će u skladu s tim”, pojasnio je Vujović.

Nakon odluke oglasio se i Zlatan Begić predsjednik KO DF TK koji zahtijeva od premijera TK Irfana Halilagića i predsjednika Skupštine TK, Vujovića da “hitno, u roku ne dužem od sedam dana, iznađu zakonito rješenje sa kojim će se suspendovati povećanje plaće imenovanim i izabranim dužnosnicima (političarima) proizašlo iz danas usvojenog Zakona na sjednici Skupštine TK”.

Kazao je kako je ovo ujedno i njegov javni protest, kao i ograda od ovakvih odluka.

“Odluke su donesene bez zauzimanja stava i znanja Kantonalnog odbora Demokratske fronte TK – odnosno moje malenkosti, bez ikakvih konsultacija sa istima te sam prinuđen na ovakav vid post festum komunikacije – što smatram nedopustivim”, zaključio je Begić.

Oglasio se i Kantonalni odbor Naše stranke TK istakavši da su profesionalni zastupnici u Skupštini TK do sada su primali platu od 1.543 KM plus paušal od 1.362 KM, a nova plata će iznositi 3.541 KM plus paušal.

“To znači da su do sada primali 2.900 KM, a po novom obračunu će primati 4.900 KM. Zaslužili nisu. Ovo je samo njihova demonstracija moći. Ovakvoj vlasti ne pada na pamet da se bori protiv inflacije i za bolji standard građana jer šta god da se desi oni će koristiti poluge moći da isključivo zaštite sebe”, poručili su iz Naše stranke.

Dok se građani Bosne i Hercegovine, posebno najranjivije kategorije poput penzionera, suočavaju s izazovima svakodnevice, rastućim troškovima i pitanjem kako izgurati mjesec, političari, sudeći po primanjima, goruće probleme građana neće ni osjetiti.

