Skoro milion maraka za adaptaciju tri klinike UKC-a Tuzla

Godinama unazad se često upozoravalo i govorilo o izuzetno lošim uslovima u UKC-u Tuzla, kako za pacijente tako i za ljekare. Konkretnog pomaka u poboljšanju nije bilo, no korak koji su nadležni učinili danas daje tračak nade. Skoro milion maraka odobreno je za adaptaciju prostorija Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinike za dječiju psihijatriju te adaptaciju mokrih čvorova na Klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata.

Više od dvije decenije nije se ulagalo u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. O lošim uslovima boravka trudnice i porodilje su pisale i javno, s posebnim fokusom na zastarjelu opremu, krevete i posteljine. Sredstva koja izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona bit će uložena u izgradnju posebnih porođajnih apartmana za trudnice opremljenih aparatima neophodnim za praćenje stanja ploda. Novi uslovi bi trebali imati pozitivne posljedice u svim segmentima.

“S obzirom na to da smo i posljednjih godina značajno radili na poboljšanju pronatalitetne politike, procijenili smo da je i humanizacija uslova za porođaje na ginekološko akušerskoj klinici jedan od presudnih faktora koji će poboljšati i natelitet”, kaže dr. Zumra Begić, specijalista ginekologije i akušerstva i zastupnica u Skupštini TK-a (SDA).

Osim Klinike za ginekologiju i akušerstvo, u novom ruhu zasjat će i Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju, a biće sanirani i mokri čvorovi na Klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata. Plan je proširiti smještajne kapacitete na odjelu dječije psihijatrije s obzirom na to da je ovo odjeljenje izuzetno važno za djecu i adolescente kod kojih su primjetni poremećaji u ponašanju.

“Ne samo s područja Tuzlanskog kantona. Tu je Brčko distrikt, područje RS-a i drugih kantona, osim ambulantnih pregleda održavaju se grupe tako da tip usluga koji se pruža djeci i adolescentima je na izuzetno visokom nivou”, ističe prim. dr. Nerminka Aljukić, načelnica Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.

“Ukupna vrijednost ovih adaptacija je oko 934.000 KM. Taj novac će već od sutra biti operativan i onda slijedi ono što je najteže ovdje – raspisivanje tendera”, navodi Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva TK-a (SDA).

A kada je riječ o tenderu, menadžment UKC-a je danas podsjetio i na to da je pristigla još jedna žalba u vezi sa procedurom nabavke linearnog akceleratora, što ponovo usporava proces. No, optimistično najavljuju da će do kraja ove godine proces biti okončan u korist pacijenata. Još jedan od problema na kojeg upozoravaju je kašnjenje tranši novca sa federalnog nivoa. Prema riječima direktora, ovoj ustanovi nisu isplaćene tri tranše, iako su za njih ispunili sve zakonske uslove. U poređenju sa drugim zdravstvenim ustanovama, nisko su rangirani prilikom dodjele sredstava.

“Sveučilišna klinika u Mostaru je dobila po jednom građaninu 127 KM, a da je Tuzlanski kanton kao najmogoljudniji u prethodnom periodu sa nivoa Federacije dobio 23 KM po jednom čovjeku”, naglašava dr. Denijal Tulumović, direktor UKC-a Tuzla.

Iz UKC-a se nadaju da će se njihov značaj vrednovati i da će pacijenti svih kantona, kako kažu, imati jednaka prava kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti. Vrijeme je, naglašavaju, da se zdravlje svih građana, stavi ispred tendera i politike.

