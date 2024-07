Skoro tri miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije u TK

Pokrenuti vlastiti biznis ili omogućiti nekome radno mjesto, danas je veliki izazov za mnoge. Oni koji bi se čak i odlučili na to, nemaju dovoljno resursa. No, olakšicu u tome pruža Vlada Tuzlanskog kantona i to kroz Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje ili zapošljavanje.

Ovog puta je to za pripadnike boračke kategorije i članove njihovih porodica.

„ Ministarstvo je predložilo Vladi da osigura dodatna sredstva kako bi svi oni koji imaju ideju, kako bi njihovi biznis planovi zaživjeli, kako bi oni kao branioci radili i zarađivali svojim porodicama, ustvari da svi oni dobiju bez obzira na prvobitno planirana sredstva tako da ćemo u ovom Javnom pozivu potrošiti dva miliona i 750 hiljada konvertibilnih maraka“, rekla je Senada Dizdarević ministrica za boračka pitanja TK.

Sredstva su raspoređena na 139 pripadnika boračke populacije od kojih je 56 ostvarilo pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja.