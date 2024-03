 Temperature danas i iznad 20 stepeni Celzijusa

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz prolazan porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Vremenske prilike, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Opšta slika dodatno će se pogoršati sa noćnim satima, izraženije u zapadnoj i sjevernoj Bosni.