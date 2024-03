U dijelovima BiH na snazi žuti meteoalarm zbog jakih udara vjetra

Zbog jakih udara vjetra na području istočne Hercegovine i jugoistočne Bosne na snazi je žuti meteoalarm, javlja Anadolu.

Tako se na području trebinjske regije očekuju udari vjetra od 40 do 70 kilometara na sat, a na području fočanske regije prognoziraju se udari vjetra brzine od 40 do 60 kilometara na sat zbog čega je na snazi žuti meteoalarm.

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Inače, u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u većem dijelu Hercegovine i na jugoistoku Bosne, a na planinama slab snijeg.

Temperature zraka u sedam sati iznosile su Bjelašnica -5, Ivan Sedlo i Sokolac 3, Bijeljina i Gradačac 4, Doboj 5, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 6, Bugojno, Drvar i Livno 7, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Zenica 8, Široki Brijeg 9, Trebinje 10, Neum 12 i Mostar 13 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, na normali je i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Dio prijepodneva u istočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni Celzijusa.