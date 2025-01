U FBiH minimalac svima isti, u RS-u se prvi put određuje po stručnoj spremi

“Prvi put plaće su utvrđene prema stupnju stručne spreme i mislimo da će to rješenje uvesti red u plaće i plaćanje radnika”, kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Danijel Egić

Nakon što je Vlada Federacije donijela odluku o iznosu minimalne plaće u 2025. godini od 1000 KM u ovom entitetu, i u manjem bh. entitetu donesena je odluka o minimalcu, i to onom u realnom sektoru. Iznosi minimalca i njegove primjene znatno se razlikuju. Naime, minimalna plaća za nekvalificirane i polukvalificirane radnike u 2025. godini u RS-u iznosit će 900 KM. Za radnike sa srednjom školom u trajanju od tri godine minimalna plaća je 950 KM, a tu se ubrajaju kvalificirani radnici. Minimalna plaća za SSS u trajanju od četiri godine je 1000 KM, a tu spadaju visokokvalificirani radnici. Najniža plaća za visoku stručnu spremu je 1300 KM.

Plaće se prvi put utvrđuju prema složenosti poslova i stupnju obrazovanja i prvi put na snazi je diferenciranje. – Prvi put plaće su utvrđene prema stupnju stručne spreme i mislimo da će to rješenje uvesti red u plaće i plaćanje radnika – rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Danijel Egić. Dodao je kako se utvrđivanjem najnižih plaća po stručnim spremama nastoji uvesti više reda u ovu oblast. Odluka se primjenjuje na obračun plaća od 1. januara 2025. godine.

– Odluku Vlade RS-a da uvede iznos najniže plaće koja će u ovoj godini biti diferencirana smo prihvatili, smatrajući da to neće značajnije opteretiti poslodavce – poručili su iz Unije udruga poslodavaca RS-a, naglasivši kako im je još tijekom pregovora bio prihvatljiv prijedlog predsjednika Vlade RS-a da se iznosi minimalne plaće diferenciraju na osnovi školske spreme.

– Prihvatili smo prijedlog da minimalna plaća za nekvalificirane i polukvalificirane radnike bude 900 KM, za KV radnike 950, radnike sa SSS 1000, a za radnike s visokom i višom stručnom spremom 1300 KM. Kao prvo, smatramo da je donekle ispoštovan zahtjev Unije da najniža plaća ne raste. Jer, kada minimalac raste, tvrtke koje ne mogu to pratiti nađu se u problemu. Ova će godina, posebno za prerađivačku industriju, biti jedna od težih, tako da bi bilo kakvo dodatno opterećenje ozbiljno ugrozilo poslovanje mnogih poduzeća – kaže za Srpskainfo predsjednik Unije Zoran Škrebić.

Međutim, u sindikatu nisu u potpunosti zadovoljni. – Odlukom koju je donijela Vlada RS-a nismo zadovoljni jer nismo dobili novi sustav, već diferencirane iznose najnižih plaća – poručuju iz Saveza sindikata RS-a podsjećajući kako već tri godine rade na novom sustavu plaća kako bi se spriječilo zloupotrebu instituta najniže plaće. – A to se događa. Borimo se za to da jedan poslodavac ne može svakom radniku, bez obzira na stručnu spremu, isplaćivati najnižu plaću te dio plaće u kuverti. Želimo doći do legalnog povećanja plaća radnika u gospodarstvu RS-a – kaže glavni tajnik Saveza sindikata RS-a Goran Stanković.

Naglašava da je Savez predlagao da se do najnižih plaća dođe tako što bi osnovicu, koja je najniža plaća, množili s koeficijentima ovisno o stručnoj spremi koja je nužna za obavljanje određenog posla. – Sad su najniže plaće utvrđene u nominalnim iznosima. Kod nas je posebno nezadovoljstvo izazvalo to što su iznosi najnižih plaća izrazito mali te dodatno smanjeni u odnosu na prvobitni prijedlog, osobito kada su u pitanju KV odnosno radnici sa SSS, kojih je najviše u gospodarstvu – naglašava Stanković.

Prema njegovim riječima, predstavnici Saveza nisu mogli dati suglasnost na spomenuti prijedlog jer bi to značilo smanjenje određenih prava. – Prijedlog nije povećanje, nego pokušaj da se spriječi zloupotreba instituta najniže plaće. Postoji i mogućnost smanjenja plaća u gospodarstvu. Poslodavcima je dana mogućnost kroz sistematizaciju radnih mjesta mijenjati stručnu spremu nužnu za obavljanje poslova u svojim poduzećima – tvrdi Stanković. Navodi primjer jednog trgovačkog centra u kojem su zaposleni ljudi koji su završili trogodišnju i četverogodišnju školu, a sve su to trgovci.

– Poslodavac može sistematizacijom propisati da su mu potrebni samo KV radnici, a one sa SSS prevesti na KV radna mjesta i oni će imati start 950 KM. Pojedini poslodavci mogu KV radna mjesta prebaciti na NK. Od jutra smo dobili tri dopisa iz privatnih poduzeća u kojima je radnicima ponuđen novi ugovor. Tačnije, radnike s visokom stručnom spremom pokušavaju prebaciti na radna mjesta sa SSS. To dovoljno govori da imamo rješenje koje može dovesti do određenih zloupotreba i kao takvo ga nismo mogli prihvatiti. Sad je velika odgovornost na Vladi i kontrolnim tijelima – kazao je jučer Stanković.

IZVOR:VECERNJI.BA