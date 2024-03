U Njemačkoj stupile na snagu nove olakšice za dolazak stranih stručnjaka

Iako su poslodavci u Njemačkoj zbog loše konjunkture postali izbirljiviji, stupile su na snagu nove olakšice za dolazak stručnjaka u Njemačku.

Uprkos tome što se njemački kancelar Olaf Scholz prošlog ljeta hvalio “jednim od najmodernijih zakona” kojim se otvaraju vrata stranim stručnjacima, čitav niz njemačkih kompanija u međuvremenu prije razmišljaju o ukidanju radnih mjesta nego što traže radnu snagu. Ipak, stručnjaci u određenim područjima se i dalje traže, a donesenim zakonom predviđene su tri faze olakšica.

Od novembra prošle godine je uvelike olakšano dobijanje “Plave karte” kojom se omogućuje boravak i rad u Evropskoj uniji. Ukinut je postupak provjere, da li postoji takav stručnjak njemačkog ili državljanstva EU, a više niti poznavanje njemačkog jezika nije uslov. Spuštena je i granica godišnjeg bruto prihoda na 40.000 eura za početnike i za zanimanja u kojima nedostaje stručnjaka, a 44.000 eura je za sva ostala zanimanja.

Dopunjen je i popis zanimanja u kojima postoji nedostatak radne snage. Osim matematičara, informatičara, stručnjaka u prirodnim naukama, inženjera i medicinskih stručnjaka, dodani su i odgajatelji i osoblje za njegu. Kod informatičara je ukinuta i odredba da trebaju imati svjedočanstvo ako mogu dokazati najmanje trogodišnje radno iskustvo.

Nadalje, dozvola boravka i rada se izdaje automatski svima koji ispunjavaju uslove. Prije su diplomatska predstavništva odlučivala o svakom pojedinom slučaju. Stranim stručnjacima je lakše i promijeniti radno mjesto gdje su zaposleni ako u tim zvanjima ne postoje dodatna pravila, kao npr. u medicini, pravosuđu i obrazovanju.

Šta se mijenja 1. marta

Stara boljka i muka stranih stručnjaka u Njemačkoj je bila priznavanje školske spreme. To praktično potpuno otpada za sve stručnjake koji, osim diplome, mogu dokazati i dvije godine radnog iskustva u svom zvanju. Izuzetak su zvanja s posebnim odredbama, što znači da npr. u medicinskim zvanjima ipak treba dodatnih kvalifikacija.

No, olakšica jeste da i takve osobe mogu doći i boraviti u Njemačkoj tri godine kako bi tu stekli kvalifikaciju kakvu su imali u inostranstvu. U to vrijeme smiju i raditi do 20 sati sedmično. Proširena je i mogućnost rada i zarade i stranim studentima i onima koji su tu na školovanju.

Posebno u slučajevima gdje je njemački poslodavac sklopio sporazum o priznavanju kvalifikacija sa zemljom porijekla posloprimca, takav stručnjak može doći i raditi u Njemačkoj dok još traje postupak priznavanja njegovih svjedočanstava.

Takav boravak se može produžiti do tri godine, ali tu ipak postoji uslov poznavanja njemačkog jezika na razini A2 i dvogodišnje radno iskustvo. Kada je riječ o osobama za njegu starih i/ili bolesnih, olakšan je dolazak i pomoćne radne snage u tom području čak i s manje od tri godine radnog iskustva.

I kod dolaska porodice stručnjaka će biti lakše. Još uvijek trebaju dokazati kako zarađuju, ali otpada odredba da trebaju dokazati i podesno mjesto stanovanja. Proširen je i pojam “bliže porodice”. Naime, stručnjaci koji od 1. marta dobiju dozvolu boravka mogu dovesti ne samo bračnog partnera i potomke, nego i svoje roditelje, kao i roditelje bračnog partnera.

Šta dolazi od 1. juna

Od 1. juna se uvodi kartica kojom se sakupljaju bodovi i za one koje tek traže posao u Njemačkoj. Tako će moći boraviti i do godinu dana, pod pretpostavkom da imaju sredstva za život.

Osim toga, ko može dokazati istovjetnost njegove strane kvalifikacije, smatra se stručnjakom i bez drugih pretpostavki. Svi ostali trebaju diplomu ili svjedočanstvo visoke škole ili pak najmanje dvogodišnje radno iskustvo. Potrebno je osnovno poznavanje njemačkog jezika na nivou A1, ali za boravak u Njemačkoj je dovoljno i solidno poznavanje engleskog jezika na nivou B2.

Bodovi se dobijaju za radno iskustvo, za priznavanje kvalifikacije u Njemačkoj, za životnu dob, poznavanje njemačkog i engleskog, povezanost s Njemačkom i mogućnost da se dovede i partner.

Za vrijeme tog traženja podesnog zaposlenja i sakupljanje bodova moguće je i raditi druge poslove najviše 20 sati sedmično, a naravno da je moguć i probni rad. Rok se može produžiti i na dvije godine ako postoje izgledi za dobijanje kvalificirane radne pozicije.

Zemlje Balkana

Još od prošlog novembra su ukinuta vremenska ograničenja za traženje stručne radne snage iz država Balkana koje nisu članice EU. Od juna se i udvostručuje godišnji kontingent na 50.000 stručnjaka tih zemalja. Za državljane Hrvatske kao članice EU nema baš nikakvih ograničenja kod zapošljavanja u Njemačkoj. Postoje određena ograničenja druge vrste, prije svega kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, ali li to je druga priča.

Treba pogledati

I na kraju, od kad je donesen ovaj zakon prošlog ljeta, njemačkoj ekonomiji više ne ide tako dobro. Niz njemačkih kompanija planira ukidanje radnih mjesta, a i kod stručnjaka se često traži posve osobita kvalifikacija za određene poslove. Zato je dobro i prije dolaska provjeriti trenutno stanje na tržištu rada, piše Deutsche Welle.