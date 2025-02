U Tuzlanskom kantonu uvodi se novi model polaganja vozačkog ispita: Online testovi uz nadzor ispitivača i auto škola.

U cilju unapređenja kvaliteta saobraćajne edukacije, povećanja transparentnosti procesa prilikom polaganja vozačkog ispita te sigurnosti u saobraćaju, nadležni u Tuzlanskom kantonu uvode novine u ovoj oblasti.

Glavna novina u Tuzlanskom kantonu se odnosi na web aplikaciju “E-upravljanje procesima saobraćajne edukacije”, koja donosi inovacije u sistem obuke i polaganja vozačkih ispita.

Period u polaganju vozačkog ispita izuzetno je važan za sve one koji se odluče za upravljanje vozilima, a prema procedurama on se sastoji od nekoliko koraka. Kada je riječ o najzastupljenijoj, “B” kategoriji, sve kandidate na putu do vozačke dozvole čeka nekoliko veoma značajnih koraka.

Prvi je izbor auto škole u kojoj ćete odraditi cijeli proces polaganja vozačkog ispita. Zatim slijedi prijava i predavanja iz prve pomoći, polaganje ispita iz osnova pružanja prve pomoći, teorijska obuka, polaganje ispita poznavanja propisa bezbjednosti saobraćaja na putevima, obuka upravljanja motornim vozilom i na kraju polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom.

Kako bi cjelokupan proces polaganja vozačkog ispita bio unapređeniji, u Tuzlanskom kantonu su se odlučili za uvođenje inovativnih rješenja.

Između ostalog, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK kreiralo je web aplikaciju “E-upravljanje procesima saobraćajne edukacije”, čiji je osnovni cilj unapređenje kvaliteta saobraćajne edukacije, povećanje transparentnosti procesa prilikom polaganja vozačkog ispita te sigurnosti u saobraćaju.

“Vozač postaje vozač kroz kratak, ali izuzetno važan period edukacije. Za razliku od drugih oblika obrazovanja koji se odvijaju kroz duži period, vozačka obuka je ograničena na nekoliko mjeseci, ali posljedice njenog kvaliteta traju cijeli život. Stoga je ključno da se ovaj proces odvija na najvišem mogućem nivou, uz upotrebu modernih tehnologija koje osiguravaju objektivnost i efikasnost”, kazao je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović.

Aplikacija će omogućiti digitalnu registraciju kandidata, online polaganje testova umjesto tradicionalnih ispita te olakšati upravljanje auto školama.

Uz to, pružat će detaljne analitike koje će omogućiti kontinuirano poboljšanje sistema edukacije. Analitički podaci će obuhvatiti prolaznost kandidata, rad ispitivača, auto škola i predavača, što će omogućiti ciljanu edukaciju i unapređenje metoda obuke.

“Jedna od značajnih prednosti aplikacije jeste dostupnost kataloga ispitnih pitanja i vježbi svim građanima, bez obzira na to da li su u procesu polaganja vozačkog ispita. Time se podstiče šire obrazovanje o saobraćajnim propisima i bezbjednosti u saobraćaju”, pojasnio je šef Odsjeka za informatizaciju i opće poslove Ministarstva obrazovanja i nauke TK Elmir Tukić.

Implementacija aplikacije planirana je za početak maja, uz period adaptacije i obuku instruktora i predavača auto škola. Nadležni očekuju da će ovaj sistem značajno doprinijeti unapređenju saobraćajne edukacije i povećanju sigurnosti na cestama, što će imati dugoročne koristi za cijelo društvo.

