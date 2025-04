Usvojen zakon: Povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

U Domu naroda Bosne i Hercegovine je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH koji omogućava povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine svim punoljetnim građanima.

Zakon je jednoglasno usvojen u prvom i drugom čitanju u ovom Domu, što znači da je kompletna parlamentarna procedura završena. Na snagu će stupiti sedam dana od objavljivanja u Službenom glasniku BiH, a primjena će početi nakon što UIO BiH usvoji potrebne podzakonske akte.

Predlagač povrata PDV-a je Predstavnički dom BiH koji ga je i usvojio u decembru prošle godine, a zakon je uime tog doma delegatima obrazložio šef Kluba poslanika SDP-a Saša Magazinović.

On je naglasio da ne postoji starosna granica za ostvarivanje prava iz ovog zakona, da se on odnosi i na stanove i kuće, te da je riječ o povratu PDV-a za kupovinu stana koji do sada nije bio na tržištu, a ne oslobađanje od istog. Slikovito je objasnio da zakon u suštini znači da će “građani kupiti stan, a država im ga opremiti”. KLIX