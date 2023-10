Uvod u “Mjesec sevdaha”: BKC TK domaćin 5. Međunarodnog takmičenja harmonikaša

Projekat koji je veoma kompleksan i obiman “Mjesec sevdaha u Tuzli” predstavlja ne samo lokalni, već i regionalni i nacionalni značaj za Bosnu i Hercegovinu, a dio projekta je kao kao suorganizator na tri događaja u okviru projekta je i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Početak realizacije programa je od 6. novembra 2023. godine i traje će sve do 30. novembra 2023. godine. Kroz ovaj projekt, sevdah, kao jedinstvena muzička forma i simbol bogate kulturne baštine, dobija poseban prostor za afirmaciju i širenje svojeg uticaja na cijelu zemlju i region – ističu organizatori.

Uvod u spomenutu manifestaciju je 5. Međunarodno takmičenje harmonikaša „Sevdalinko harmonikom opjevana” jedna u nizu od aktivnosti koja doprinosi zajedničkom cilju, a to je promocija i očuvanje “izvorne” sevdalinke. Festival harmonike će se održati 5. novembra 2023. godine u Bosanskom kulturnom centru TK sa početkom u 10:00h.

U okviru ovog takmičenja prijavljeni kandidati se nadmeću u izvođenju kompozicija različitih žanrova u kategorijama: pjetlići-do 10 godina, pioniri-od 10 do 12 godina, stariji pioniri -od 12 do 14 godina , mlađi juniori-od 14 do 16 godina, juniori-od 16 do 18 godina ,seniori od 18 do 25 godina, kategorija bez starosne granice, kategorija dueti, I kategorija dueti do 15 godina starosti i II kategorija dueti od 15 godina starosti.

Zainteresovani takmičari prijavljuju se organizatoru putem prijava – obrazaca, koje organizator objavljuje na svom sajtu, i putem web stranice ili ih mogu dostaviti, poštom, ili u elektronskoj formi, u roku koji za to bude određen – do 30.10.2023. godine.

Najbolje u katetogrijama odredit će međunarodni Žiri kojeg čine: Dejan Milkunić (predsjednik), Lelo Nika, Milan Jovanović Jabučanac, Muhamed Šehić Hamić, Mustafa Šantić, Zlatan Muratović, Haris Kaltak, Nikola Zarić.

Glavne aktivnosti projekta “Mjesec sevdaha u Tuzli” su takmičarsko veče Festivala sevdalinke i revijalno veče Festivala sevdalinke uz dodatna iznenađenja u toku samog održavanja.

Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ je jedini festival posvećen sevdalinci u svijetu, koji ima društvenu, kulturno-historijsku misiju očuvanja i prepoznavanja kulturno-historijskog značaja sevdalinke za Bosnu i Hercegovinu, kao najvredniju muzičku baštinu naših prostora.

Festival će od 29. novembra – 30. novembra 2023. godine u BKC TK doživjeti svoje petnaesto jubilarno izdanje. Neka od imena učesnika revijalne noći ovogodišnjeg festivala sevdalinke su: Halid Bešlić, Snežana Đurišić, Hanka Paldum, Viki Miljković, Slađana Mandić, Nermin Handžić, Dragan Račić, Asim Brkan, Ajdin Osmanović, Anastasija Grk i mnogi drugi.

Dodatni planirani sadržaji u okviru projekta su interaktivne radionice za mlade izvođače, muzikoterapija sa djecom, javna tribina za nominaciju sevdalinke na UNESCO listu izložbe, unikatna druženja sa zvijezdama sevdaha, izrada dokumentarnog filma pod nazivom „Sevdalinko u srcu te nosim“, izdavanje CD – a 15.Festival sevdalinke – Takmičarske večeri u sopstvenoj produkciji kao i putem online platformi i 5. Međunarodno takmičenje harmonikaša „Sevdalinko harmonikom opjevana”.

Planirane događaje u okviru projekta „Mjesec sevdaha u Tuzli” publika može posjetiti na lokacijama Bosansko kulturni centar Tuzla, Atelje Ismeta Mujezinović i Hrvatsko kulturni centar Tuzla.

federalna.ba/BKC Tuzla