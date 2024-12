Veći dio Srebrenika bez struje i vode, saobraćaj u kolapsu, nastava u školama prekinuta

Veći dio gradskog područja Srebrenik ovog jutra je bez struje I vode, lokalne ceste I ulice uglavnom neprohodne, nastava obustavljena.

Visina sniježnog pokrivača je preko pola metra I još jučer je došlo do prekida u napajanju električnom energijom velikog broja naselja. Kao posljedica nestanka električne energija, sinoć je došlo I do prestanka u vodosnadbijevanju korisnik gradskog vodovoda, osim u užem gradskom jezgru, a sve to zbog nestanka električne energije na području gdje se nalaze bunari u pumpna stanica.

Nastava u osnovnim školima na području Srebrenika prekinuta je do daljnjeg.

Snijeg u Srebreniku I dalje pada I prema najavama padat će I danas I sutra.