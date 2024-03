16. juli, datum proboja jedinica 28. divizije iz Srebrenice uvršten u značajne datume za TK

Zastupnici u Skupštini TK podržali su Odluku da 16. juli, datum proboja jedinica 28. divizije iz Srebrenice i njihov dolazak na slobodnu teritoriju 2. korpusa Armije Republike BiH bude uvršten u datume značajne za kanton.

Ranije je Vlada TK utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK.

Riječ je o inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića s cilje da se ovaj datum obilježavao kao dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi izašli na slobodnu teritoriju, te da se konkretizuju nosioci obilježavanja ovog datuma.

„ Ovaj vrlo značajan datum označava biološki opstanak naroda Podrinja i radna grupa koju je imenovala Vlada ocijenila da ovaj datum zaslužuje bude dio Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK“, rekla je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK.

Ovo je zapravo inicijativa poslanika iz stranki pozicije a sa kojom su se složile i opozicione strane uz prijedlog i da se u značajne datume uvrsti Dan Zračnog mosta koji kako kažu nisu dobili pozitivnu reakciju.

„ S obzirom na to da smo i prije imali istupanja i odluku Skupštine TK koji je jednoglasno podržan da se i ovaj datum uvrsti u značajne datume TK i čak je to predlagano i obrazlagano od SDA tako da stvarno ne razumijem zašto to danas nismo uvrstili kao još jedan od značajnih datuma. Nije samo značajan za TK nego se govori o datumu kada su i ljekari i članovi helikopterske posade poginuli pokušavajući doći do zaštićene enklave Srebrenica“ , mišljenja je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP-a u Skupštini TK.

RTV TK