I danas kiša: Objavljena prognoza do ponedjeljka – evo kad se vraća sunce

U Bosni i Hercegovini u petak ujutro, 26. aprila, umjereno oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica -4; Srebrenica 1; Livno, Ivan Sedlo, Široki Brijeg i Sokolac 2; Bugojno 3; Tuzla 4; Bihać, Sanski Most, Sarajevo i Banja Luka 5; Prijedor i Zenica 7; Mostar, Trebinje i Zvornik 8; Gradačac 9, Neum 11°C.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom dana. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. Poslije podne i dio večeri širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni, a u ostatku zemlje južni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C. U Sarajevu sunčano uz postepen porast naoblake poslije podne. U nižim dijelovima grada dio prijepodneva magla ili niska naoblaka. U drugom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 14 °C.

U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 17 do 23 °C.

U nedjelju sunčano. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 °C.

U ponedjeljak sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C., javlja Federalni hidrometeorološki zavod.