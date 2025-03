Barbarez: Još nismo ekipa koja će nekoga dobiti 3:0

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo zbog sinoćnjeg trijumfa njegovog tima u Zenici protiv Kipra s 2:1 (1:1) u 2. kolu kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine.

Desila se, kazao je, najbolja stvar za njega i ekipu, jer su imali „katastrofalnih 30-35 minuta“, ali su se vratili te dobili utakmicu.

”Ušli smo dobro u utakmicu, ali ne mogu to ni sam sebi objasniti, nismo imali nijedno čisto dodavanje u pola sata. To su stvari koje radite i koje vam se premanentno dešavaju, u neka doba dođe toliki pritisak i protiv reprezentacije Kipra. Vidjeli smo da i oni znaju trčati, znaju pomjerati, napraviti pritisak i odigrati dugu loptu. To je ono što smo govorili, da ništa nije jednostavno. Nikoga nije danas lako dobiti. Još uvijek nismo ekipa koja će nekoga dobiti s 3:0”, kazao je Barbarez.

U nastavku su, kazao je, puno dobili ulaskom u igru Darija Šarića, kada je bh. tim ovladao sredinom terena te došao do pobjede. Komentirao je i nedostatak Edina Džeke, koji ipak nije mogao nastupiti.

”Ne može ga čitav svijet zamijeniti. Gdje god je igrao, to je problem bio kada ne igra. Zato igra stalno u Fenerbahčeu. Prvo poluvrijeme nije bilo nešto, kao što sam rekao, čime sam bio zadovoljan. Nismo imali dubine, nismo imali igrača koji će tražiti prostor iza protivničke zadnje linije. Što smo u drugom poluvremenu, sa Samedom (Baždar), dobili…Prvo poluvrijeme nije bilo dovoljno duela”, kazao je Barbarez.

Tokom cijelog meča pokušavao je animirati i publiku, jer se, kako je kazao, vratio u svoje igračke dane te je htio i da publika pomogne njegovim pulenima.

Favoriti su, dodao je, u naredna dva meča protiv San Marina, ali ponovo je podvukao kako ne voli pričati o ulozi favorita.

”Vidjeli smo u Rumuniji šta znači riječ favorit. Ništa ne znači. Ja to tako vidim. Baš ništa. Izmislit ćemo neku novu riječ pa ćemo se s njom igrati. Naravno da nam je plan ući u septembar, do utakmice s Austrijom imati maksimalan broj bodova”, kazao je Barbarez, koji je još jednom ponovio kako je zadovoljan rasporedom.

