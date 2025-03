Danas kiša, na snazi žuti meteoalarm

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi su zabilježeni u većini područja, a snijeg na planinama.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo, Sanski Most, Sokolac 6; Bihać, Drvar, Prijedor 7; Banja Luka, Livno 8; Bugojno, Sarajevo 9; Gradačac, Jajce, Srebrenica, Tuzla, Srebrenik, Zenica 10; Bijeljina, Doboj 11; Široki Brijeg 12; Mostar 13; Trebinje 14; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Tokom dana u većem dijelu zemlje padavine uglavnom slabe i prestaju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

Za regiju Tuzla na snazi je žuti meteoalarm. Očekivana količina padavina 20 do 40 l/m2.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.