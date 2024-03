Bh. vozač digao njemačku policiju “na noge”: Djeci dijelio slatkiše iz kombija

Bh. vozač dijelio je slatkiše djeci, a cijelu istragu pokrenule su majke. Policija ga je privela na informativni razgovor, a on je rekao da je dijeljenje slatkiša u njegovoj zemlji uobičajeno.

Njemačka policija intervenirala je nakon jedne krajnje neuobičajene prijave, a čiji je glavni akter bio državljanin Bosne i Hercegovine (37) koji je priveden na informativni razgovor. Naime, sve se desilo prije par dana kada su majke iz jedne ulmske četvrti prijavile da sumnjivi čovjek ide kombijem ulicom i djeci nudi slatkiše, prenose Nezavisne. One su se navodno suprotstavile vozaču bez oklijevanja nakon čega se on samo odvezao. One su slučaj prijavile policiji, rekavši da je riječ o čovjeku između 30 i 40 godina.

Policija je ubrzo nakon prijave uspjela da pronađe vozača na osnovu registracijskih tablica. Inače, majke iz naselja su, u međuvremenu, u svojoj Whatsapp grupi pokrenule i vlastitu istragu za sumnjivim kombijem. Na kraju svega, “osumnjičeni” se pojavio u policiji na razgovoru gdje mu je savjetovano da se ubuduće uzdrži ovakvih poteza. Državljanin BiH je rekao da nije mislio ništa loše te da je čašćenje djece slatkišima uobičajeno u njegovoj domovini, BiH.