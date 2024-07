Cijene kontejnerskog prevoza prema Evropi rastu

Cijena prijevoza teretnih kontejnera iz Indije u Evropu porasla je nakon što su glavni prijevoznici podigli cijene od 1. jula.

Mogli bi ih povećati i dodatno jer su pošiljke iz Indije u Evropu porasle na oko 500 USD (23 850 Rs) za kontejner od 20 stopa i oko 900 USD za kontejner od 40 stopa.

Prije jula cijene su bile oko 280 USD za kontejner od 20 stopa i oko 450 USD za kontejner od 40 stopa, prenosi SEEbiz.

Trošak prijevoza kontejnera od 20 stopa iz Indije u Evropu pao je za najmanje 70% na oko 300 dolara s oko 1100 dolara u avgustu prošle godine usred pada međunarodne trgovine. Cijena prijevoza kontejnera od 40 stopa u Evropu pala je na oko 450 dolara s 2500 dolara.

Kako bi vratili stope na održivi nivo, prijevoznici uključujući Maersk Line, Mediterranean Shipping Co. SA, CMA CGM SA, Hapag-Lloyd AG i Hanjin Shipping Co. Ltd namjeravaju nametnuti povećanja od 100 do 300 USD za kontejner od 20 stopa i između 200 i 500 USD za kontejner od 40 stopa od jula.

Ohrabreni uspjehom julskih povećanja stope, brodarske firme ponovno su od 1. avgusta uvele faktor prilagodbe bunkera (BAF), dodatnu naknadu za brodsko gorivo, također poznatu kao bunker, koju su prestale prikupljati ranije ove godine kada je Azija u Evropi trgovala otišao u slobodni pad.

Maersk Line sa sjedištem u Kopenhagenu, najveća svjetska firma za prijevoz kontejnera, najavila je da će od 1. septembra podići cijene za 150 dolara za kontejner od 20 stopa i za 300 dolara za kontejner od 40 stopa za Evropu.

Mediterranean Shipping, drugi najveći kontejnerski prijevoznik na svijetu, rekao je da će povećati cijene za 200 dolara za kontejner od 20 stopa i za 400 dolara za kontejner od 40 stopa od 1. septembra na trgovačkim linijama iz Indije u Sjevernu Evropu, Ujedinjeno Kraljevstvo, zapadni i istočni Mediteran i Crno more. morske luke.

Očekuje se da će mnogi drugi prijevoznici slijediti Maersk i Mediterranean Shipping podizanjem stopa na indijsko-europskom sektoru.

– Naš opstanak je bio u pitanju jer su stope dosegle najniže nivoe. Morali smo poduzeti nešto drastično kako bismo spriječili da propadnemo – rekao je izvršni direktor Hapag-Lloyda, pete najveće svjetske firme za prijevoz kontejnera.

Odbio je biti imenovan zbog politike firme o razgovorima s medijima.

– Postojao je određeni stepen očaja među kontejnerskim brodskim linijama. Povećanje stope se moralo dogoditi – rekao je Jasraj.

Dodao je da je učinak velikog broja kontejnerskih brodova koji su globalno stajali zbog nedostatka tereta i povlačenja usluga utjecao na vozarine.

Broj neiskorištenih kontejnerskih brodova povećao se u posljednje dvije sedmice na 10% svjetske flote jer je više brodova uklonjeno iz aktivne službe. Ukupno 520 brodova trenutno miruje, što predstavlja 1,28 miliona standardnih kontejnera, prema bazi podataka kontejnerske industrije sa sjedištem u Parizu AXS-Alphaliner.

U međuvremenu, neki kontejnerski prijevoznici podižu cijene za SAD, gdje se troškovi trenutno kreću između 1300-1400 USD za prijevoz kontejnera od 20 stopa.

