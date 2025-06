Ljetna linija Sarajevo–Ploče ponovo aktivna: Objavljene cijene putovanja vozom

Ova željeznička komunikacija predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i svijetom preko luke Ploče u Hrvatskoj.

Sa Željezničke stanice Sarajevo jutros je krenuo prvi ovogodišnji međunarodni sezonski putnički voz na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo. Ta popularna ljetna linija bit će u funkciji od danas, 27. juna do 31. augusta i to petkom, subotom i nedjeljom.

Polazak iz Sarajeva je u 7.15 sati, a dolazak na krajnju destinaciju, u Ploče, u 10.36 sati

Prvoj ovogodišnjoj vožnji sezonskog voza prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder koja je naglasila važnost te željezničke linije.

Očekuje se veći broj turista

“Taj voz će sigurno doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi, što je naročito važno pred ljetnu sezonu, kao i sigurnosti u saobraćaju u smislu manje automobila na cestama”, navela je Pozder.

Također, očekuje se i veći broj turista koji će se kretati prema Hercegovini, te iz Hercegovine prema središnjoj Bosni. Pozder je dodala da je ekološki aspekt dodatni benefit jer se smanjuje emisija štetnih gasova. Pozvala je građane da koriste ovu liniju i udvostruče broj putnika iz prethodne godine.

Pozder je dodala da se razgovara i o uspostavljanju novih linija, uključujući Sarajevo–Zagreb i turističku liniju ka Varešu. Posebna pažnja usmjerena je na promotivnu vožnju Bihać–Bosanska Krupa kojom će biti ozvaničen početak 51. Internacionalne turističke Una regate.

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, kako je rekao predsjednik Uprave Mirza Hadžibegić, žele dati doprinos razvoju turizma i otkrivanju svih destinacija u BiH. Planira se uvođenje turističkog voza Sarajevo – Vareš sredinom jula, s ciljem promocije te nedovoljno otkrivene lokacije, kao i ponovno oživljavanje linije Unskom prugom od Krupe do Martin Broda.

-Linija Sarajevo – Ploče realizovana je u saradnji s HŽ Putničkim prometom i trenutno postoji samo tokom sezone. U toku su i razgovori sa Hrvatskom o povezivanju Sarajeva i Zagreba željezničkom linijom – rekao je Hadžibegić.

Zvanično otvaranje linije obilježeno je prisustvom kulturno-umjetničkog društva „Željezničar“ koje slavi 80 godina postojanja

Zbog uvođenja ovog međunarodnog sezonskog putničkog voza, od 27. juna do 31. augusta petkom, subotom i nedjeljom, termin polaska poslijepodnevnog brzog voza iz Čapljine za Sarajevo biće pomjeren, te će on saobraćati u terminima – Čapljina u 19.29 sati, Žitomislići 19.41, Mostar u 19.56, Drežnica Stara 20.15, Jablanica Grad 20.29, Konjic u 20.45, Hadžići u 21.37. Ostalim danima, od ponedjeljka do četvrtka, voz broj 722 polazit će iz Čapljine u redovnom terminu u 16.42 sata.

Kupovina karata

Karte za Ploče putnici mogu kupiti na prodajnim mjestima u Sarajevu, Hadžićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini. Karte za Ploče se ne mogu kupiti online. Karte treba kupovati najkasnije dan prije planiranog putovanja do 12 sati i na blagajni ostaviti podatke – ime i prezime, godinu rođenja i broj pasoša. Ova procedura je obavezna u cilju efikasnije carinske kontrole i kraćeg zadržavanja pri prelasku državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Ako putnik započinje putovanje u Pločama, kupit će kartu na dan putovanja kod konduktera u vozu. Putnici iz Ploča kartu plaćaju u konvertibilnim markama ili u eurima.