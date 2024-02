Danas kiša u Bosni i na sjeveru Hercegovine, na planinama slab snijeg

Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme veći dio dana. Kiša i pljuskovi se očekuju širom Bosne i na sjeveru Hercegovine. Na planinama će padati i slab snijeg. U poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti na jugu, zapadu i sjeveru zemlje.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme. Povremeno će padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 7 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.