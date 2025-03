Danas oblačno s povremenom kišom

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi.

U višim područjima i na planinama je moguć slab snijeg ili susnježica.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Tmurno vrijeme u prvom dijelu dana ponajviše će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate imaće izraženije tegobe.

S obzirom da temperature neće osjetnije rasti i da će, uz povećan sadržaj vlage u zraku, postepeno preovladavati sjeverno strujanje, preporučljivo je posvetiti više pažnje odijevanju.

Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom, opšta slika će se poboljšati, biće ugodnije, pri tome i hladnije.

Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.