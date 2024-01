Danas oblačno uz kišu i snijeg

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša, a na planinama snijeg. Više padavina je u Hercegovini, u Bosni slabije padavine. Tokom noći na utorak u većem dijelu zemlje se očekuje snijeg, na jugu zemlje je kiša.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, na jugu do 11°C.

Biometeorološka prognoza je loša. Promjena vremena, uz kišu i snijeg, kod većine populacije uzrokovaće lošije raspoloženje. Sjeverno strujanje i pojačan osjet hladnoće, izraženije sa noćnim satima, kod meteoropata i hroničnih bolesnika, ponajviše astmatičara i osoba sa ishemijskim bolestima, može dovesti do jačanja tegoba. Preporučljivo je prikladno se odjenuti, umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti.

Sutra u jutarnjim satima u većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu zemlje kiša. Zatim se očekuje postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni većinom slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4°C, na jugu od 7 do 11°C.