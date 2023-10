Danas pretežno sunčano, povoljna bio prognoza

Jutros je pretežno oblačno na području Krajine. U većem dijelu zemlje je pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa sjevera. Najviše sunčanog vremena će biti na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Natprosječna toplina i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

U četvrtak, 5.10.2023., preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalno je moguć slab pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

U petak, 6.10.2023., prije podne se očekuje naoblačenje sa sjevera koje će do poslijepodnevnih sati preći preko Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 26°C.