Februar je na putu da obori broj najtoplijih dana

Meteorolozi kažu da je ovogodišnji februar na putu da obori rekordni broj toplotnih dana jer globalno zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem i prirodnim klimatskim fenomenom El Ninom podiže temperature na kopnu i okeanima širom svijeta.

Nakon samo polovine ovog mjeseca, globalno zagrijavanje je toliko izraženo da je dovelo do novih klimatskih promjena. To se posebno odnosi na površinu mora.

“Planeta se zagrijava ubrzano. Vidimo brz porast temperature u okeanu, najvećem klimatskom rezervoaru topline. Amplituda kojom su prethodni rekordi temperature površine mora oboreni 2023. godine sada 2024. godine premašuju očekivanja”, rekao je Joel Hirschi, pomoćnik šefa modeliranja morskih sistema u britanskom Nacionalnom centru za oceanografiju.

Sa njegovim mišljenjem usaglasio se i naučnik Zeke Hausfather.

“Čovječanstvo je na putu da doživi najtopliji februar u zabilježenoj historiji, nakon rekordnih januara, decembra, novembra, oktobra, septembra, augusta, jula, juna i maja”, kaže on.

On je rekao da je porast posljednjih sedmica na putu za zagrijavanje od dva stepena iznad predindustrijskih nivoa. Osim toga dodaje i to da bi uticaj El Nina – koji upravo vodi to zagrijavanja – trebao početi slabiti u narednim mjesecima. KLIX