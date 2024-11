INZ: Novembar je mjesec ukazivanja na značaj prevencije i očuvanja muškog zdravlja

U sklopu obilježavanja “Plavog novembra”, mjeseca podizanja svijesti o muškom zdravlju i prevenciji bolesti koje pogađaju mušku populaciju, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je u saradnji sa zeničkim regionalnim odjelom Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini (BoHeMSA) organizirao niz aktivnosti tokom ovog mjeseca.

U Zenica City Centru je organiziran promo štand sa kojeg su studenti Medicinskog fakulteta u Zenici ukazali na značaj prevencije i opasnost od ovih bolesti, sa naglaskom na rak testisa i rak prostate. Prolaznicima su dijeljeni informativni leci, te drugi materijal, te su upoznati sa značajem i simbolikom “Plavog novembra”.

Tokom novembra se širom svijeta nastoji ukazati prvenstveno muškarcima da zdravlje muškaraca nije i ne smije biti tabu tema. Cilj pokreta “MOVEMBER” koji datira iz 2003. godine predstavlja podizanje nivoa svijesti o muškom zdravlju stavljajući akcenat na rak testisa i rak prostate.

– Teza koja povezuje rak prostate i rak testisa je da otkrivanje raka u ranijem stadiju bolesti dovodi obično do boljeg ishoda liječenja. Kod samog otkrivanja raka testisa bitno je dati akcenat na samopregled testisa koji treba raditi jednom mjesečno, obično tokom tuširanja, kupanja ili odmah poslije toga, jer same promjene koje se dešavaju na zahvaćenom testisu obično su u početku bezbolne i nemaju simptomatologiju. Prema svjetskim podacima, rak prostate nalazi se na drugom mjestu po incidenci, a peti kao uzrok smrti muškaraca širom svijeta. Rizik od raka prostate raste sa godinama i najčešće se dijagnosticira kod muškaraca starijih od pedeset godina. Apelujemo na sve muškarce, naročito one starije od pedeset godina, da se informišu o ovoj bolesti, razgovaraju sa svojim doktorom te redovno obavljaju preventivne preglede. Iskoristimo novembar kao priliku za širenje svijesti, podržimo sve muškarce u brizi za svoje zdravlje i zajedno se borimo protiv raka prostate i raka testisa – kaže dr. Amar Terzimehić iz INZ-a.

Rak testisa predstavlja bolest sredovječnih i mladih muškaraca, sa učestalosti javljanja oko 6 – 7 posto kod mladih muškaraca i tinejdžera. Pravovremeno otkrivanje raka testisa je od krucijalnog značaja, jer rano otkriveni stadiji raka imaju 95 posto dobru prognozu.

INZ je organizirao predavanja u zeničkom udruženju “Akcija”, Prvoj gimnaziji, te Pravnom fakultetu UNZE, a u nastavku aktivnosti biće upriličena interaktivna radionica i predavanje studentima Medicinskog fakulteta i Srednje medicinske škole, te članovima udruženja “Fokus”.

Aktivnosti će biti završene nogometnim turnirom na Univerzitetu Zenica s ciljem promocije zdravih stilova života i redovnih preventivnih pregleda, saopćeno je iz INZ-a.