Danas oblačno s kišom, na snazi žuto upozorenje

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana i tokom noći u Bosni prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine u sjevernim, istočnim područjima Hercegovine i na sjeverozapadu Bosne.

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Poslijepodne u sjevernim područjima Bosne vjetar mijenja smjer na sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u slabljenju.

Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepena. Krajem dana i tokom noći pad temperature zraka.

Za tuzlansku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra, kiše i snijega:

20.11.2024. od: 03:00 do: 15:00

Jaki udari juga brzine 40-55 km/h.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.

20.11.2024. od: 00:00 do: 23:59

Očekivana količina padavina između 20 i 30 l/m2.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

20.11.2024. od: 17:00 do: 23:59

Formiranje snježnog pokrivača visine 5-10 centimetara.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i zahlađenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice.

Usljed porasta sadržaja vlage u zraku neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti boravak na otvorenom, s obzirom da će dolaskom noći uslijediti osjetniji pad temperatura.