Kada će penzioneri u TK dobiti obećanu jednokratnu pomoć?

Budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu kako kažu predstavnici vlasti, nikada nije bio ambiciozniji.

Iznos od 730 miliona KM ulijeva nadu u građane ovog kantona da će obećano biti i ispunjeno.

Od ovog iznosa skoro 4 miliona maraka izdvojeno je za penzionere.

„ Zadržali smo jednokratnu pomoć penzionerima sa najnižim primanjima za što je izdvojeno 3,7 miliona KM“ , istakao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Tuzlanski kanton jedini je koji je i u prošloj godini osigurao sredstva za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 100 KM za penzionere sa najnižim primanjima. Sredstva su na računima penzionera bila uz oktobarsku penziju.

Jednokratna pomoć osigurana je za 35.466 penzionera sa najnižom penzijom, odnosno onih koji primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 410 KM.

S obzirom na to da su prošle godine sredstva na računima bila uz oktobarsku pitanju, još uvijek nije poznato kada će penzioneri ove godine dobiti najavljenu podršku od Kantonalne vlade.

Obećanje je dato, sredstva su obezbijeđena ostaje još samo da se izvrši isplata na račun.

Podsjećamo, penzioneri u Federaciji BiH ove godine su dobili povećanje sredstava za 317,17 miliona KM i to za usklađivanje penzija u skladu sa zakonskim propisima. No, i pored toga penzioneri imaju još niz zahtjeva koje nadležni trebaju ispuniti kako ne bi došlo do protesta.

