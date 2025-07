Servisne informacije: I danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 56 pregleda, 1 terenska intervencije i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije danas, (petak 04.jula) u naseljima: Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće biti od 09:00-19:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici Gradskog vodovodnog sistema da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 22-07 h za naselja:

Špionica Donja, Śpionica Krč, Špionica magistralni put, Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Luka, Sječe, Moranjci Donji, Kiseljak, NN Polje, Ćojluk, te ulice: Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, Tuzlanskog odreda, 16 Muslimanske brigade, Posavskog odreda i Ahmeta Džanića.

Obavještavaji se i korisnici lokalnih vodovoda u naseljima:

Ljenobud,Kuge,Like,Cage,Lipje, Seona, Dedići i Behrami da će dolaziti do prekida u isporuci vode u periodu od u terminu od 08-15 h.

Obavještavaji so korisnici lokalnih vodovoda u naseljima:

Špionica-Cerik i Špionica-centar da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 10-15 h.

Mole se korisnici za racionalno korištenje vode.

Danas u Srebreniku očekuje se veoma toplo vrijeme s temperaturama koje će tokom dana doseći i do 36°C. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,2 m/s. Padavine nisu predviđene tokom dana, ali noću mogući su slabi pljuskovi. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, obuća koja dobro provjetrava, te obavezno nosenje kape i upotreba krema za sunčanje zbog visokog UV indeksa. Upozorenje: U regiji Tuzla aktivno je upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 14:59 s maksimalnim temperaturama između 35°C i 38°C. na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.