Magistralni put Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać otvoren je za sve kategorije vozila. Na dionici Kotor Varoš-Teslić (Borja) putnička vozila saobraćaju otežano, jednom trakom, zbog suženog kolovoza.

Zbog nepovoljnih zimskih uvjeta obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putu Glamoč-Mlinište.

Zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila na putevima:

– Bosanski Petrovac-Drvar-Bosansko Grahovo,

– Kotor Varoš-Teslić (Borja)

– Drvar-Glamoč i

– Glamoč-Livno.

Na putnom pravcu Banja Luka-Kneževo, prohodno je samo za putnička vozila do Vidova Vrela. Na pravcu Kotor Varoš–Kneževo, do mjesta Viševice, put je u funkciji, dok je od Viševice do Kneževa prohodna jedna saobraćajna traka i vozi se naizmjenično uz policijsku kontrolu.

Putevi u ostatku Bosne i Hercegovine su pretežno mokri, a iz BIHAMK-a upozoravaju i na pojačan oprez u tunelima, na mostovima i nadvožnjacima zbog poledice. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području: Banovića, Kalesije, Kladnja, Gračanice i Konjica. Zbog težine snijega na brojnim dionicama česta su obaranja stabala na kolovoz. Upozorava se na učestale odrone zemlje i kamenja na kolovoz na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Savjetuje se vozačima da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

U toku su radovi na magistralnom putu M-17 u Donjoj Jablanici, na lokalitetu Komadinovo vrelo, zbog čega se povremeno, saobraća usporeno, uz moguće kraće obustave.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: Pelagićevo-Srebrenik, Husino-Ljubače, Lepenica-Han Ploča i Čitluk-Ljubuški.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati.