I dalje se traga za nestalim radnikom Federalnog hidrometeorološkog zavoda na Bjelašnici

Potraga za jednom osobom koja je nestala jučer u 12 sati na području Bjelašnice obustavljena je sinoć zbog vremenskih uslova, ali je ista ponovo započeta rano jutros, rekli su za portal “Avaza” iz Gorske službe spašavanja Sarajevo.

Radi se o 46-godišnjem muškarcu iz Konjica, radniku meteorološke stanice na Bjelašnici koji se jučer ujutro uputio ka Opservatoriju da preuzme smjenu. Zbog visokih nanosa snijega, on je krenuo pješice.

– On je prilikom odlaska na posao ujutro nije se pojavio. Javio se kada je krenuo. Međutim, u jednom momentu se javio da je prejak vjetar, da ne može grebenom izaći do vrha i da će probati zaobići taj dio nekim drugim putem. Ne znamo koji je to tačno drugi put, sumnja se na određenu putanju i ta putanja se trenutno pretražuje – navode iz GSS-a.

Vremenski uslovi otežavaju potragu.

– Radi se o vrhu Bjelašnice koji je dosta nepristupačan i gdje su nanosi snijega preko tri metra visoki. Potraga traje od ranih jutarnjih sati. Timovi su se podijelili u različitim smjerovima od opservatorija, po nekoj procjeni gdje bi se osoba mogla nalaziti – rekli su iz GSS-a.

U potrazi učestvuju timovi Uprave policije MUP-a KS, GSS Sarajevo, FUCZ i ZOI ‘84.

Avaz