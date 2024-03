Marinko Sekulić prijavio policiji verbalni napad; Načelnik Srebrenice: Nisam prijetio već vrijeđao

Srebrenički novinar Marinko Sekulić, koji je prijavio verbalne prijetnje načelnika ove opštine Mladena Grujičića, saslušan je u policijskoj stanici, dok zatraženu zaštitu nije dobio.

Novinar iz Srebrenice Marinko Sekulić kaže da je u večernjim satima 17. marta putem Messengera zaprimio verbalne prijetnje i uvrede od načelnika ove opštine Mladena Grujičića.

Sekulić za Detektor kaže da mu nisu poznati konkretni razlozi za ovakve poruke i nije mu jasno o čemu se radi. Kako navodi, načelnik Grujičić spominje donacije, a pojašnjava da nikada od opštine nije “dobio ni ekser”, iako je tražio više puta ono što mu pripada kao povratniku.

“Nikad s njim nisam imao, kao što sam rekao u policiji, nikakvih problema. A ovo što je zvao, što me vrijeđao, što je psovao mrtvu majku, što me uznemiravao čitavu večer sinoć – tražio sam od policije da me zaštiti i tražim krivičnu odgovornost”, kaže Sekulić za Detektor.

Iako je zatražio policijsku zaštitu, Sekulić navodi da je nije dobio. Potvrdio je da je jutros dao izjavu u Policijskoj stanici (PS) Srebrenica.

“Dao sam izjavu, došao mi je jutros policajac na vrata, dao poziv, otišao sam u deset sati, dao izjavu”, kaže Sekulić i dodaje da mu u policiji nisu dali konkretne informacije.

Načelnik Grujičić je potvrdio da je Sekuliću slao privatne poruke, ali da one ne sadrže prijetnje već uvrede. Razlog da mu piše poruke, kako pojašnjava, je što se “on već duže vrijeme bavi mojim i privatnim životom, ali i plasiranjem neistina i laže preko lažnog profila odnosno profila iza kojeg on stoji a to je ‘Priča iz Srebrenice’”.

Kako je rekao, otići će u policijsku stanicu dati izjavu jer, prema njegovim riječima, ne bježi od odgovornosti i da plati kaznu.

“Slobodno recite da me ucjenjivao, ja ću vam poslati prepisku da mi je zaprijetio da na njega ne računam ukoliko mu ne dam donaciju koju je on tražio, kao da je to moja očevina, kao da ja to imam u džepu pa da ja to dijelim tek tako. Postojala je komisija, postojali su javni konkursi, javni pozovi na koje se javlja svaki građanin Srebrenice, koji ispunjava uslove ili ne ispunjava – komsija to odlučuje, ne Mladen, ne načelnik. Ja potpisujem konačni spisak kada mi donese komsija”, kaže Grujičić.

On je za vrijeme razgovora s novinarima Detektora ponovio neke uvrede koje su se mogle pročitati u prepiskama koje su objavljene na portalima.

Sekulić za N1 ističe da on nema nikakav portal niti stranicu, te da je posve netačno da je ucjenjivao načelnika.

“Ja sam se više puta oglašavao i navodio da nemam nikakve veze sa stranicom “Priče iz Srebrenice”, tako je jedino naziv moje knjige. Što se tiče optužbi da sam ga ucjenjivao za donacije to su laži. Moja jedina poruka njemu, prije odlaska u penziju je bila napomena da sam više puta, kao povratnik koji ima pravo na to, aplicirao za građevinski materijal i da imaju priliku da odgovore na to apliciranje. Naravno, donaciju nisam dobio ni tada niti sada”, rekao je.

Iz Policijske uprave (PU) Zvornik su kazali da je PS Srebrenica 17. marta 2024. godine oko 21:40 sati zaprimila prijavu od M.S. iz Srebrenice koje je prijavilo verbalni napad od strane M.G. iz Srebrenice.

“O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, Područna kancelarija Srebrenica, koji je dao smjernice za dalji radi te naložio da se, nakon kompletiranja predmeta, tužilaštvu dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama”, kazala je glasnovornica PU Zvornik Jelena Ivanović.

