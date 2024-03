Savo Milošević: Ovakva utakmica se dešava jednom u životu

Selektor fudbalske reprezentacije Savo Milošević najavio je meč protiv Ukrajine, a danas se upravo bh. selekcija okupila na Ilidži gdje kreću pripreme za baraž.

Na početku se selektor nacionalnog bh. tima osvrnuo se na trenutno stanje u reprezentaciji.

“Sve je ovdje fenomenalno, možemo biti zadovoljni jer nema povreda. Bilbija i Pirić imaju lakše povrede, ali to će biti ok. Našu šanse protiv Ukrajine vidim u disciplini i prekidima. Neću spominjati domaći teren, to se podrazumijeva da je neka prednost. Ovakva utakmica se dešava jednom u životu”, kazao je selektor Milošević na početku.

Dotakao se šef stručnog štaba promjene u mjestu treninga Zmajeva, ali i samopouzdanja kojeg ne smije nedostajati u ovako bitnom meču.

“Mi smo trenirali i u Trening centru u Zenici, tako da ne vidim problem gdje treniramo, ne razmišljamo o tim stvarima. Ovo je bitna utakmica za Edina Džeku, on ima 38 godina i ima šansu da ode i na EURO. Utakmica neće biti lagana, ali sve se to može dobiti uz veliku želju i borbu. Ja sam puno pričao da moramo zaslužiti neke stvari, moramo biti spremni da nam se u ovoj utakmici sve vrati što smo ranije propustili. Svi znamo šta treba radimo. Fokusirani smo i znamo šta hoćemo, iskreno se nadam da će to biti dovoljno da prođemo Ukrajinu. Ako želimo dobar rezultat, morat ćemo ovdje da platimo, a to podrazumijeva ogromnu žrtvu”, naveo je selektor BiH i zaključio:

“Kristalno je jasno je šta treba da radimo, mi treneri odnosno selektori kukamo na nedostatak vremena, ali za ovo što smo spremili nam i ne treba više vremena. Treba nam taktička disciplina, ali jasno je šta hoćemo i na koji način da to uradimo”, zaključio je Milošević.

N1