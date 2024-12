Meteorolozi prognozirali vrijeme za naredne dane

U nedjelju, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša ili rosulja, a u višim područjima susnježica ili snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od nula do šest, na jugu do deset, a dnevna od dva do osam, na jugu zemlje od deset do 16 stepeni.

U ponedjeljak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje će uglavnom preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od minus dva do četiri, na jugu do šest, a dnevna od dva do osam, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U utorak, u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od minus tri do četiri, na jugu do šest, a dnevna od dva do osam, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U srijedu, pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od minus dva do četiri, na jugu do osam, a dnevna od jedan do šest, na jugu zemlje do 12 stepeni.