Mirza Selimović pokazao djevojku: Već devet godina je u skladnoj vezi sa lijepom Jelenom.

Upoznali su se u periodu njegovih početaka na muzičkoj sceni i od tada su zajedno. Kaže da u trenutku kada je prilazio da se upozna sa Jelenom ona nije imala predstavu ko je on, što ga je posebno oduševilo.

Nekako kada dolaziš iz ovoga svijeta i posla, ima tu dosta ljudi, kako prijatelja tako i drugih, koji su tu iz neke koristi, tako da sam pri svakom novom poznanstvu prilazio s oprezom – kazao je tokom gostovanja u jednoj srbijanskoj emisiji.

Tako je lijepo pričao o svojoj djevojci, da su sve žene u studiju, uključujući i voditeljicu emisije došle do ruba suza. U dijelu emisije kada se gosti prisjećaju svojih uspomena kroz fotografije, Mirza je ponio i one na kojim se nalazi njegova Jelena.

Evo to je moja duša. Mi smo našli neki svoj mir. Nismo nikada nešto forsirali. Vodimo se mišlju što manje ljudi zna za tvoju sreću duže ćeš biti sretan. A, i ne treba baš sve na tacni davati na društvenim mrežama. Ona je neko ko je od prvog dana vjerovao u mene. Tada je imala 21, a ja 23. Neko ko me gurao kroz sve ovo i ko je debelo zaslužan za ovo što sam i što imam danas.

Mislim da je bitno da imaš takav vjetar u leđa, kao što sam ja imao u njoj. I sada mislim, zvučat će možda kao floskula, ali ja nisam nikada upoznao tako divnu osobu kao što je ona. Negdje smo kliknuli i ostali sve te godine zajedno. Mene je stvarno privuklo to što je ona vanserijska ljepotica, ali ono što me zadržalo jeste to što je ona istinski čovjek.

Progovorio je i o uobičajenim pitanjima koja dobija, ponajviše od rodbine a to je: Kad će svadba?

U ljubavi nema pravila. Ja svadbu ne bih ni oragnizovao. Ne volim svadbe. Nisam nikad volio te gužve oko svadbe. Ako si sretan zaista, bit ćeš sretan i u braku i izvan njega, bitno je samo da imaš osobu sa kojom si sretan. Možeš biti u braku i u vanbračnoj vezi – kazao je.