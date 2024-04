MreSVUBiH raspisuje literarni konkurs za srednjoškolce

Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH objavljuje literarni konkurs na temu

„Pismo mira“ za učenike i učenice srednjih škola. Na ovaj način želimo

podstaknuti srednjoškolce na pisanje i izražavanje vlastitog mišljenja o

miru u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje

MreSVUBiH sprovodi u sklopu projekta “Gradimo mostove, rušimo zidove”

podržanog od strane Smart Balkans– Civilno društvo za povezan Zapadni

Balkan kojeg implemetnira Centar za promociju civilnog društva (CPCD),

Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy

and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih

poslova Kraljevine Norveške.

Pravo učešća na literarnom konkursu imaju svi učenici koji srednju školu

pohađaju na području Bosne i Hercegovine. Literarni rad srednjoškolci

mogu poslati elektronskim putem ili poštom:

1. Ukoliko vaš literarni rad šaljete elektronskim putem (e-mail), molimo

vas koristite veličinu slova 12, font Times New Roman, obostrano

poravnate tekst s proredom 1.5. Vaš literarni rad elektronskim putem

šaljete isključivo u PDF verziji s vašim podacima na sljedeći e-mail:

mresvubih.pr@gmail.com.

2. Ukoliko vaš literarni rad šaljete poštom, onda vaš rad treba biti

ručno, razumljivo i čitko napisan, te poslan na adresu: Mreža

Savjeta/Vijeća učenika BiH, Jalijski put 5, 72 000 Zenica.

ROK za slanje radova je 26. april 2024. g. (petak) nakon čega će

Komisija mreSVUBiH-a odabrati i nagraditi pet najboljih radova.

Pozivamo sve učenike i učenice srednjih škola u BiH na učešće u ovom

konkursu i dostavljanje radova u skladu s navedenim uputama. Pustite

mašti na volju i pokažite nam svoju kreativnost, talenat i vještine

pisanja.

Sva pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na e-mail

mresvubih.pr@gmail.com.