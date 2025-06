BHANSA pokazala visoku profesionalnost u upravljanju krizom – Preusmjeravanje prometa zbog zatvaranja zračnog prostora Bliskog istoka

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) uspješno je odgovorila na kompleksne operativne izazove izazvane krizom u međunarodnom zračnom prometu, do koje je došlo nakon zatvaranja zračnih prostora Irana, Iraka, Katara, Sirije, Jordana i Libanona.

Zbog pogoršane sigurnosne situacije u regiji Bliskog istoka, brojni letovi na relaciji Europa–Perzijski zaljev morali su biti hitno preusmjereni na alternativne rute. Ova iznenadna promjena izazvala je lančani efekat na kontrolu zračnog prometa širom Europe, uključujući i zračni prostor Bosne i Hercegovine. BHANSA je tokom tog perioda zabilježila značajan porast broja preletenih letova, posebno u središnjim danima tjedna, kada su dodatni izazovi dolazili i u obliku nepovoljnih vremenskih uvjeta i ograničene raspoloživosti osoblja u pojedinim smjenama.

Unatoč složenim okolnostima, BHANSA je nastavila s pružanjem usluga kontrole zračnog prometa bez ikakvih poremećaja, potvrđujući najviše standarde sigurnosti i operativne efikasnosti.

– Situacije poput ove ne ostavljaju mnogo prostora za greške. U takvim okolnostima, brzina donošenja odluka, operativna fleksibilnost i međunarodna koordinacija dolaze do punog izražaja. Naši kontrolori i operativno osoblje pokazali su izuzetnu profesionalnost i posvećenost. I u ovako složenim uvjetima, zračni prostor Bosne i Hercegovine ostao je siguran i stabilan – izjavio je Davorin Primorac, direktor BHANSA-e.

Prema najnovijim podacima EUROCONTROL-a, situacija se počinje stabilizirati. Jučer su za civilni promet ponovo otvoreni zračni prostori Jordana, Iraka, Sirije i Libanona, a otvaranje iranskog zračnog prostora očekuje se u bliskoj budućnosti. Iako se čini da je najkritičniji dio krize iza nas, BHANSA ostaje u punoj pripravnosti, nastavljajući s pažljivim praćenjem razvoja situacije i spremnošću da brzo reagira na moguće nove promjene u prometnim tokovima.

Istodobno, neovisno o krizi, nastavlja se trend rasta zračnog prometa kroz zračni prostor Bosne i Hercegovine. U prva tri tjedna mjeseca lipnja zabilježen je porast od 18 posto u odnosu na isti period prošle godine, što je čak 4 posto više nego u dosad najprometnijem mjesecu 2024. godine – srpnju. Prema najnovijim prognozama, tokom srpnja i kolovoza 2025. godine očekuje se daljnji rast prometa i do 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.

– BHANSA ostaje u punoj pripravnosti. Prilagođavamo se dinamičnim uvjetima, unapređujemo operativne planove i nastavljamo graditi snažnu suradnju s europskim partnerima. Iskustvo iz ove krize dodatno potvrđuje da BHANSA ima znanje, kapacitete i ljude da odgovori na sve izazove savremenog zračnog prometa – poručio je Primorac.

BHANSA će i u narednom periodu nastaviti s praćenjem situacije, te pravovremenim prilagođavanjem svojih operativnih procedura, s ciljem očuvanja sigurnosti, stabilnosti i funkcionalnosti zračnog prostora Bosne i Hercegovine – bez obzira na globalne okolnosti.

Ovaj zahtjevan period smatra se jednim od najizazovnijih od osnivanja Agencije, dodatno otežan blokadom računa BHANSA-e po nalogu belgijskog suda. Riječ je o posljedicama arbitražne presude u korist slovenske kompanije Viaduct – slučaja koji nije izravno povezan s poslovanjem BHANSA-e, ali ima ozbiljan utjecaj na njeno svakodnevno funkcioniranje, stoji u saopštenju.