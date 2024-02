Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejletul-berat

Mubarek noć Lejletul-berat nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić podsjeća da se u ovoj mubarek noći otvaraju vrata Božije milosti i oprosta.

– Petnaesta noć mjeseca ša’bana, Lejletul-berat, posebna je i mubarek noć. To je noć oslobođanja od grijeha, kao i noć svakog dobra, tj. Lejlei-hajr. Prema riječima našeg Pejgambera Muhammeda, a.s., u ovoj noći naš Stvoritelj Allah, dž.š., oslobođa ljude od nevolja i džehennema. Također, u ovoj noći dragi Allah oprašta ljudima njihove greške, spušta smirenost i Svoju milost – izjavio je on za agenciju Mina.

Podsjetio je da se u “našoj tradiciji mubarek noć Lejletul-berat posebno poštovala i provodila u ibadetu”.