Na sastanku regionalnih operatora utvrđeni uzroci nestanka struje,

Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine (NOS) održao je jučer hitan sastanak s ukupno 40 učesnika povodom jučerašnjeg nestanka struje u BiH i zemljama regije.

Sastanku su učestvovali Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju, Regionalna grupa Kontinentalna Evropa te ostali učesnici na kojima je NOS BiH predstavljen kao direktan učesnik u sanaciji incidenta.

Na sastanku, koji je održan jučer u periodu od 16:30 do 18 sati, razmatrano je koji su to uzroci doveli do prekida u snabdijevanju električnom energijom u BiH, Crnoj Gori, dijelu Hrvatske i Albaniji.

“Velike promjene u tokovima, visoke temperature, ispad dalekovoda u Crnog Gori i Albaniji u krakom razmaku, prvi ispadi koji su bili u Crnog Gori i Albaniji (ponavljali su se i dan ranije) doveli su do jučerašnjeg prekida”, saopćeno je iz NOS-a te dalje dodaju:

“Naponske neprilike u IT (nemogućnost smanjenja tokova na kablu) kaskadni ispadi… Prema prvim informacijama koordinatora SWISS Grid desio se naponski kolaps koji je bio neizbježan. Raspad je rezultovao prekid u napajanju električnom energijom u BiH, dijelu Hrvatske (Dalmacija), dijelu Crne Gore te skoro cijeloj Albaniji”, saopćili su iz NOS-a.

Istaknuli su i najavili da sada slijedi detaljna istraga, obavještavanje regulatora, formiranje radnih grupa, prikupljanje podataka i svega onoga što bi moglo dovesti do toga da se otkriju detalji vezani za jučerašnji nestanak struje.

Idući sastanak o ovom pitanju bit će održan u ponedjeljak.