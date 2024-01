Španski teniski as Rafael Nadal je odustao od nastupa na Australian Openu jer ne može izdržati igranje u pet setova.

Svi ljubitelji tenisa su jedva čekali početak 2024. i povratak Rafaela Nadala nakon jednogodišnje pauze zbog povrede.

Nadal je na turniru u Brisbaneu stigao do četvrtfinala i mnogi su se ponadali da ćemo ga gledati na Australian Openu, no danas je španski as objavio kako neće igrati na prvom Grand Slam turniru sezone. KLIX