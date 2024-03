Najavljena kiša dobro će doći za početak rane proljetne sjetve

Visoke temperature zraka za ovo doba godine preovladaju već duže vrijeme i dovele su do pokretanja vegetacije kod većine poljoprivrednih kultura, što može uzrokovati pad otpornosti na pojavu jačih mrazeva. Registrirano je i masovno prisustvo odraslih jedinki repičine pipa, kao i početak polaganje jaja. Kod voća u fazama cvjetanja, pri vlažnim uslovima može doći do infekcije prouzrokovačem sušenja cvjetova, grana i grančica ili monilioze koštičavog voća.

U većini proizvodnih područja u dubljim slojevima zemljišta ima dovoljno zimske rezerve vlage, dok je u površinskom sjetvenom sloju zemljišta manje vlage tako da su neophodne nove količine kako bi se stekli optimalni uslovi za početak rane proljetne sjetve.

Od 25. marta do 2. aprila prognozni modeli ukazuju na pojavu jačih udara juga širom zemlje i mogućnost povremenih i slabih padavine u Bosni, a na jugu zemlje prognozira se i poneki intenzivniji pljusak.

Padavine koje se očekuju u ovom periodu bit će pljuskovitog karaktera nošene snažnom zračnom masom sa juga. Od 3. do 5. aprila, na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, očekuje se stabilno vrijeme bez padavina.

Temperaturne vrijednosti

Minimalne jutarnje temperature u centralnim predjelima Bosne, do 25. marta kretat će se od -1 do 4, drugdje u Bosni od 1 do 5, u Hercegovini od 3 do 8 °C, danju u Bosni do 17 °C u Hercegovini do 19 °C.

Od 26. marta do kraja prognoznog perioda, očekuje se blagi porast minimalni temperatura zraka, u Bosni od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 12 °C, a maksimalne u Bosni do 20 u Hercegovini do 23 °C.