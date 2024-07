Nakon sunčanog jutra, pljuskovi sa grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode.

Ujutro i prije podne biće pretežno sunčano, a na zapadu promjenljivo. Od sredine dana prvo će na jugozapadu i jugoistoku uslijediti razvoj oblačnosti, koja će usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

Sunčanije će biti na sjeveru.

Jutarnja temperatura vazduha od 19 do 25, na jugu do 28, a dnevna od 28 do 34, na jugu 40 stepeni Celzijusa.

Tokom kasnijih popodnevnih sati i večeri oblačnost će se premještati dalje ka istoku i sjeveru, te će mjestimično usloviti kišu i pljusak praćen grmljavinom.

Lokalno su moguće nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom i grad.

U mnogim predjelima očekuje se tropska noć, odnosno minimalna temperatura će ostati iznad 20 stepeni Celzijusa tokom cijele noći.

Puhaće slab vjetar, u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.