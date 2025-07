Danas kiša, pljuskovi i grmljavina, na snazi žuto upozorenje

Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Na sjeverozapadu Bosne je zabilježena grmljavina.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

U većem dijele zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i gramljavina. U sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. U istočnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na sjeveroistoku Bosne do 32 °C.

Pogoršanje praćeno padavinama, kod osjetljivih osoba uzrokovaće tokom dana poteškoće poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, glavobolje, malaksalosti. Sa poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je osvježenje u vidu nižih temperatura, stoga bi se i većina populacije trebala osjećati ugodnije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti.