Narednih dana kiša i pljuskovi širom BiH

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne prognozira se slaba kiša ili kratkotrajan lokalni pljusak. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Federalni meteorolozi najavljuju prestanak padavina u poslijepodnevnim satima. Na području Hercegovine slabiji lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.

Prvi dan nove radne sedmice donosi slično vrijeme kao i u danima vikend – umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od četiri do deset, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20 stepeni.

U utorak meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovi, dok na planinama postoje uslovi za snježnim padavinama. Poslije podne ili tokom noći prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od četiri do deset, na jugu do 12, a dnevna od osam do 13, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu 20. marta najavljuje se pretežno sunčano vrijeme i prestanak padavina, dok će puhati vjetar slab promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura zraka od nula do šest, na jugu do osam, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.