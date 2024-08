Nastavlja se opasna vrućina, za cijelu BiH upaljen crveni alarm

Početkom naredne sedmice (19.08.) prema trenutnim prognoznim materijalima moguća je kiša koja bi u pojedinim krajevima mogla biti i obilnija.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće uz malu oblačnost. Zbog visokih temperatura na snazi je crveni meteoalarm do četvrtka 15. augusta.

Puhat će slab jugozapadni vjetar u Hercegovini, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 40, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 37 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U srijedu sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 35 do 42 °C.

U četvrtak sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 42 °C.

U petak sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 42 °C.