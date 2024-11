Nedostatak parking prostora u velikim gradovima dovodi do rasta cijena: Cijena garaže doseže i do 50.000 KM.

Kako rastu cijene nekretnina tako poskupljuju i garaže, pa tako u većim bh. gradovima cijene garaža dostižu i do 50.000 KM, kao što je to slučaj u Sarajevu.

Tome doprinosi i nedostatak parking-mjesta, što je posebno izraženo u velikim lokalnim zajednicama.

Pretražujući kupoprodajne stranice, vidljivo je da u Banjaluci, u neposrednoj blizini centra, garaža od 16 m2 košta 30.000 KM. U banjalučkim naseljima cijene garaža od 11 do 13 m2 kreću se od 24.500 KM do 32.000 KM.

Tako u Doboju garaža od 21 m2 košta 24.900 KM, a čak se može pronaći jedna od 18.8 m2, koja košta 40.000 KM.

Kada je u pitanju Sarajevo, cijene zavise od toga u kojem dijelu grada se prodaju, pa tako garaža u centru grada košta 50.000 KM, površine 12,5 m2. U naseljima koja su par kilometara od centra cijene se kreću od 25.000 do 35.000 KM/m2.

S druge strane, u Mostaru se garaže prodaju u rasponu od 20.000 do 26.000 KM, površine od 12 do 18 KM/m2.

Dragan Milanović, direktor agencije “Remax” iz Banjaluke, za “Nezavisne” potvrđuje da je kvadrat garažnog ili parking mjesta poskupio, a naročito u užem gradskom jezgru.

“Tako cijena jednog parking-mjesta u Banjaluci doseže i do 40.000 KM, i to od oko 14-15 kvadrata, što je i prosječna kvadratura. To je zaista visoka cijena, ali razlog tome je nedostatak parking-mjesta, kao što je svugdje u svim većim gradovima u centru. Samim tim su i cijene veće”, rekao je Milanović.

Prema njegovim riječima, kako se udaljavamo od centra grada ima više javnog, slobodnog prostora, pa su tako i cijene tih garaža niže.

“U nekim zgradama čak i ne prave podzemne garaže, a pogotovo ako su dalje od centra, jer je investitoru jeftinije da ne gradi garaže s obzirom na to da su podzemne garaže, a pogotovo ako je minus dva etaža, dosta skupe. Inače, ako se pravi veća zgrada, svaka stambena jedinica ili poslovni prostor mora imati parking-mjesto, tako da su oni obavezni da ih obezbijede”, istakao je Milanović.

Podsjeća da se garaže posebno plaćaju, ne ulaze u cijene stana te se u katastru one vode kao posebna nekretnina, a posebno se kupuje i prodaje i nije povezano striktno sa stanom.

“Ljudi ih radije kupe da bi sebi olakšali život, ali ako su visoke cijene, neki nisu u mogućnosti da ih priušte”, dodaje on.

I Naida Ćerimagić, vlasnica “Top nekretnina” iz Sarajeva, za “Nezavisne” kaže da, kao i kod ostalih nekretnina, i cijene garaža rastu.

“Što se tiče potražnje, ona postoji, i zaista je velika. No, nedostatak je parking-prostora i garaža, sve je veći broj auta, i onda se uvijek traži mjesto za parking. Samim tim, slaba ponuda povećava i cijenu tih garaža”, kazala je Ćerimagićeva.

Naglašava da su zaiste visoke cijene, a pogotovo u velikim kompleksima, novogradnjama, stambeno-poslovnim, novijim zgradama, koje imaju integrisane garaže u tim objektima.

“To je sve prodato, s obzirom na to da ne možete zamisliti da kupujete stan bez garaže ili pripadajućeg parking-prostora. Sad, pitanje je koliko imate prostora za parking, grad je nabijen i uvijek je nedostatak parking-mjesta”, istakla je Ćerimagićeva.