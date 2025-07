Počele završne pripreme za 52. “Sajam šljive” u Gradačcu

U Gradačcu će se od 27. do 30. avgusta ove godine održati 52. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive”. Organizator ovogodišnjeg sajma je Turistička zajednica Grada Gradačca a partner je Grad Gradačac.

Ostalo je manje od dva mjeseca do početka Sajma šljive a pripreme ulaze u završnu fazu.

– Ovogodišnji Sajam ponovo je u četverodnevnom formatu, a očekuje se učešće preko 250 učesnika i izlagača iz Bosne i Hercegovine i iz regiona. I ove godine organizuje se podsajamska manifestacija 8. sajam pčelarstva a novitet je izložba muznih goveda koja će biti organizovana posljednjeg dana sajma na gazdinstvu “Ranch” u mjestu Mionica kod Gradačca, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca.

Organizator kroz ovu aktivnost ima za cilj da okupi najprestižnije uzgajivače muznih goveda u regionu, te da dodatno pomogne domaćim uzgajivačima kroz stručna predavanja u vezi proizvodnje mlijeka.

– Važno je napomenuti da se skoro 50% domaće prerade mliječne sirovine odvija upravo u našem gradu, što predstavlja dodatni motiv za organizovanje ovakve podsajamske aktivnosti i u budućnosti, ističe Sakib Imširović.

Sajam šljive, kao najstarija specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, ima strateški značaj za grad Gradačac i cijelu zemlju. Pruža jedinstvenu priliku za umrežavanje, razmjenu znanja i iskustava, te stvaranje novih poslovnih prilika.

– Grad Gradačac se potrudio da na ovoj privredno-turističkoj manifestaciji uzme učešće nekoliko gradova-partnera Sajma šljive koji dijele zajednički interes za razvoj i unaprijeđenje svojih poljoprivredno-prehrambenih kapaciteta. Sanski Most i Srebrenik su već potvrdili svoj status gradova-partnera a uskoro se očekuje potvrda od još dva grada, kazao je Imširović.

Tokom trajanja sajma planirane su stručne konferencije, okrugli stolovi i edukacije. I ove godine će biti dodijeljena prestižna priznanja i medalje za kvalitetu Sajma šljive.

Organizatori najavljuju zanimljiv i atraktivan kulturni program kao prateći dio Sajma šljive.

– Bogat kulturno-zabavni program 52. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu omogućit će da svi posjetioci i naši sugrađani uživaju u sajamskim danima. Plave noći u Gradačcu otvara regionalna zvijezda i već nekoliko decenija jedan od najslušanijih izvođača Halid Bešlić, najavljuje vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda u Gradačcu.

Uz odličnu muziku, druženje i festivalsku atmosferu Gradačac će i ovog ljeta biti centar privrednih kulturnih dešavanja u regiji, poručuju iz Turističke zajednice grada Gradačca.