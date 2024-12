Nova pobjeda OK Gradina Tempoplast u gostima

Odbojkaši Gradine Tempoplast ostvarili su još jednu značajnu pobjedu na gostujućem terenu. Ovoga puta savladali su OK Ilijaš .Od prvog do posljednjeg poena odbojkaši Gradine Tempolast su dominirali igrom i držali konce u svojim rukama. To je treneru omogućilo da isproba različite taktičke kombinacije, te su svi igrači dobili priliku za igru.

OK Ilijaš – OK Gradina Tempoplast 0:3

Gradina Tempoplast se okrece posljednjem kolu prije zimske pauze, u kojem se sastaje sa ekipom MOK Jedinstvo iz Brčkog.