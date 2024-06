Obavljen najzahtjevniji dio obreda, sve hadžije dobro i zdravo

Prvog dana Kurban-bajrama hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati pristizali su u hotel, nakon što su sinoć obavili u fizičkom smislu najzahtjevniji dio obreda hadža – pješačenje od Muzdelife do džemreta.

Nakon boravka na Arefatu, hadžije su autobusima prevezene do Muzdelife, gdje su provele dio noći i sakupile kamenčiće za bacanje na džemretima.

Oko ponoći krenuli su s Muzdelife putem Mine, do Velikog džemreta, što je nešto više od deset kilometara pješačenja. Na Velikom džemretu su bacili sedam kamenčića, nakon čega su se vratili u hotel i oslobodili ihrama.

– Medicinska ekipa, kao i svaki put do sada, krenula je prije dva dana sa svojim hadžijama put Arefata i stalno boravila s njima na Arefatu, Muzdelifi i do povratka u hotel. Hvala Bogu, mogu potvrditi da su sve hadžije uspjele obaviti taj neizostavni dio hadža, odnosno boravak na Arefatu, zbog čega smi mi, ustvari i angažirani – da pomgnemo bolesnim, starijim i iznemoglim da to i urade – izjavio je šef ljekarskog tima dr. Adem Zalihić. FENA